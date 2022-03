Maroc. A vos CV ! Le groupe français Inetum recrute 400 personnes en 48 heures chrono

Consultants Business Solutions confirmés (SAP, Sage, Microsoft Dynamics…), ingénieurs commerciaux, ingénieurs Data, ingénieurs DevOps, architectes Cloud, Product Owners/Proxy Product Owners, Scrum master, développeurs Java Full Stack, développeurs Low Code, Tech Lead Java, cybersécurité… Le groupe Inetum prévoit le recrutement de 7.000 collaborateurs dans le monde sur l’année 2022, comprenant l’ouverture de 400 postes au Maroc. Dans un communiqué , le groupe français a exprimé souligné la nécessité de mener cette vaste opération de recrutement, pour répondre aux besoins numériques actuels et futurs des organisations.

Lire aussi | Abdellatif Miraoui : « La compétitivité de l’entreprise ne peut pas être garantie sans une recherche scientifique de pointe »

Pour relever le défi de ce plan de recrutement ambitieux, le spécialiste des services numériques en Europe organise un événement du 31 mars au 1er avril. « 48h Chrono Job XP » permet à tout candidat d’envoyer son CV et de prétendre à un contrat de travail en 48 h. « C’est une opération unique qui permettra de recruter le plus de personnes en un minimum de temps. De la réception de CV à la signature du contrat de travail en passant par la qualification des profils notre objectif est de ne pas dépasser 48h ! Pour les candidatures retenues, une rencontre aura lieu dans notre FabLab à Casanearshore », explique Mehdi El Abed, Morocco General Manager d’Inetum, cité dans le communiqué.

« L’enjeu de cet événement de recrutement est d’ouvrir à un maximum de candidatures l’ensemble des 400 postes à pourvoir au Maroc cette année. Nous sommes capables de proposer des projets intéressants, nationaux et internationaux, dans tous les secteurs d’activité, de former, de faire monter en compétences, de gagner en certifications », ajoute-t-il.

Lire aussi | Car Of The Year Morocco 2022. Et voici les sept finalistes !

Avec son approche multisectorielle et très locale, Inetum propose aux profils une variété de projets et de multiples opportunités qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur informatique et numérique, précise la même source qui indique également que les candidats peuvent dès maintenant, envoyer directement leur CV à : [email protected]