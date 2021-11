Maroc : Afrimobility déploie un réseau de bornes de recharge rapides

Afrimobility a annoncé le déploiement d’un premier réseau de bornes de recharge rapides pour automobiles, baptisé «Fastvolt» à travers le Royaume. La filiale du groupe AKWA dispose de bornes de 50KW disséminées dans les stations-service d’Afriquia sur l’axe Tanger-Agadir, et ce, pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Il s’agit pour l’opérateur de contribuer à stimuler le développement du secteur de la mobilité électrique et écoresponsable dans le Royaume, voire sur le continent. De quoi affirmer sa position de précurseur dans ce domaine, et ce, à travers une vision intégrale qui couvre la commercialisation des solutions de recharge via une application mobile qui sera mise à disposition des utilisateurs. Concrètement, 30 minutes suffiront à ces derniers pour recharger leur véhicule, avec au final, 80% d’autonomie.

Faut-il préciser qu’Afrimobility poursuit sa stratégie de croissance en développant conjointement avec l’IRESEN la première borne de recharge rapide 100% marocaine (de 60kW à 100kW). La production et la commercialisation à large échelle sont prévues courant 2022, répondant ainsi à un besoin de plus en plus présent sur le marché national.