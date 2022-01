Maroc-Allemagne : réconciliation actée ?

Les dernières semaines ont marqué la multiplication de signaux positifs de la part de l’Allemagne, afin de rétablir les relations avec le Royaume du Maroc. En invitant S.M. le Roi Mohammed VI à se rendre dans son pays, le Président allemand a démontré que ce n’est pas seulement le gouvernement Scholz qui souhaite se rabibocher avec le Royaume, mais qu’il s’agissait d’une volonté de l’État allemand jusqu’à son plus haut sommet.

En réponse à la main tendue de l’Allemagne, le Royaume du Maroc, via le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, s’était dit il y’a quelques semaines apprécier les annonces positives et les positions constructives faites récemment par le nouveau gouvernement fédéral d’Allemagne. En effet, la lettre que le Président allemand Frank-Walter Steinmeier avait adressée au Roi Mohammed VI à l’occasion du nouvel an laissait comprendre que Berlin souhaite vraiment se réconcilier avec le Maroc.