Maroc-Arabie saoudite. La création d’un système industriel intégré se profile

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce et Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, se sont entretenus en visioconférence ce 18 avril courant à Jeddah. A l’issue de ces échanges, M. Mezzour a indiqué que les deux parties ont convenu de travailler sur un certain nombre de chantiers, en particulier l’innovation, le capital humain et le chantier de compétitivité intégrée entre les systèmes industriels des deux pays en vue d’entrer sur les marchés avec une double valeur ajoutée.

Le Maroc et l’Arabie saoudite ont convenu ce 18 avril 2022 la mise en place d’une feuille de route relative à la création d’un système industriel intégré destiné à accroître les opportunités d’investissement, à générer la valeur ajoutée et à promouvoir les opportunités d’emploi entre les deux Royaumes.

Faut-il rappeler que dans le cadre de sa politique industrielle, le Maroc s’est engagé dans la diversification de ses produits et de ses exportations, tout comme l’Arabie saoudite grâce à sa «Vision 2030», en vue de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, selon le ministre, ce dernier expliquant que l’objectif n’est pas la diversification en soi, mais plutôt l’intégration des chaînes de production et la valorisation industrielle et commerciale.

Il a souligné par ailleurs que le Maroc entend investir les énormes potentiels offerts par l’Arabie saoudite, en particulier au niveau des exportations de voitures, ainsi que le secteur agricole marocain qui a commencé à diriger son attention vers l’Arabie saoudite et le marché du Golfe en général pour répondre aux demandes urgentes et tirer parti des énormes potentiels dans ce domaine.

Le ministre a, en outre, mis l’accent sur l’importance de travailler sur le système logistique afin de créer une ligne maritime entre les deux pays, appelant les deux parties à œuvrer ensemble pour réduire le coût exorbitant du transport maritime. S’agissant du Conseil d’Affaires maroco-saoudien, M. Mezzour a indiqué que cet événement joue un rôle important dans le renforcement des relations commerciales et économiques entre les deux pays.

Concernant les investissements entre les deux pays, le ministre de l’Industrie et du Commerce a précisé que le Maroc compte environ 240 investissements saoudiens, tandis que l’Arabie saoudite compte 11 investissements marocains d’envergure dans l’industrie et le secteur sucrier, relevant que ce fait confirme que le Maroc est un pays qui investit avec ses partenaires et crée de la valeur ajoutée et des opportunités d’emploi.

A noter que Ryad Mezzour a tenu également une réunion avec le ministre du Commerce saoudien, Majid bin Abdullah Al-Qasabi, avec qui il a identifié les priorités de la coopération économique bilatérale et les moyens de renforcer les échanges commerciaux et les investissements de part et d’autre.

Avec MAP