Maroc. Augmentation de l’IPC de 2,6% selon le Haut commissariat au Plan

L’indice des prix à la consommation au Maroc a augmenté de 2,6% en glissement annuel en novembre, a indiqué ce lundi le Haut Commissariat au Plan.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 2,8 %, tandis que l’inflation des produits non alimentaires a augmenté de 2,4 %. En glissement mensuel, l’indice a augmenté de 0,2 %. Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Marrakech avec 0,8%, à Casablanca et Dakhla avec 0,4%, à Meknès et Settat avec 0,3% et à Agadir, Fès, Laâyoune et Guelmim avec 0,1%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Al-hoceima avec 0,9%, à Tétouan et Beni-Mellal avec 0,5% et à Kénitra avec 0,2%.

L’IPC de base, qui exclut les prix des biens volatils, a augmenté de 2,9% en glissement annuel et de 0,3% en glissement mensuel.