Maroc-BAD. Signature de la documentation juridique des projets de Nador West Med et d’extension de l’aéroport de Rabat-Salé

Le ministère de l’Economie et des Finances et le Groupe Banque Africaine de Développement (BAD) ont signé, lundi à Rabat en marge des travaux de la réunion de haut niveau du comité F15, la documentation juridique relative aux projets de construction du complexe portuaire Nador West Med (NWM) à réaliser par la Société Nador West Med (SNWM) et d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé à réaliser par l’Office National des aéroports (ONDA).

Cette documentation a été signée par la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, et la Vice-Présidente par intérim chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services de la BAD, Yacine Fal, lors d’une cérémonie tenue en présence du ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, du DG de la SNWM, Mohamed Jamal Benjelloun, et de la DG de l’ONDA, Habiba Laklalech, indique un communiqué du ministère.