Maroc-Canada. Le président de l’Université Concordia souhaite plus d’échanges entre les deux communautés académiques

« Nous voulons bâtir des ponts, être des moteurs de changement et nouer des collaborations fructueuses avec le Maroc », a affirmé Graham Carr. Il s’est également félicité des solides relations et partenariats académiques qui existent déjà entre l’Université Concordia et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), dans le domaine de l’énergie, de la durabilité, des technologies de l’information et de la communication et de la santé humaine. Un accord de mobilité estudiantine et professorale a aussi été conclu entre les deux institutions d’enseignement supérieur, indique-t-on dans un communiqué de l’ambassade du Maroc au Canada.

La prestigieuse université canadienne, Concordia, établie à Montréal depuis près d’un demi-siècle, et l’Ambassade du Royaume du Maroc au Canada ont organisé le 21 avril en mode hybride, dans le cadre de la célébration cette année, du 60 ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, une rencontre autour de la thématique « dialogues académique et scientifique Concordia-Maroc ». Graham Carr, Président et Vice Chancelier de l’Université Concordia, a plaidé pour davantage d’échanges académiques et de partenariats entre le Maroc et le Canada.

Après avoir suivi les différentes interventions faites dans le cadre de la rencontre non seulement par la ministre marocaine de la transition énergétique, Leila Benali mais aussi par d’éminents professeurs universitaires et chercheurs marocains représentant l’université Euromed de Fès, l’UM6P, le Centre de la Recherche sur l’énergie solaire et les énergies nouvelles (IRESEN), le Centre de la Recherche Scientifique et technique (CNRST) et la Fondation Mascir pour la recherche et l’innovation, le Président Carr s’est dit « fortement impressionné par les avancées et performances opérées par le Maroc notamment dans le domaine de l’énergie verte et de la durabilité ».

Lire aussi | Le groupe Butec finalise l’acquisition d’Engie Services Maroc

Dans la foulée, le responsable a exprimé la conviction selon laquelle l’Université Concordia, qui est une institution d’enseignement supérieur de nouvelle génération accordant la priorité à des domaines qui servent à faire évoluer vers le mieux-être la société, est certainement en mesure de promouvoir davantage ses échanges avec la communauté académique et scientifique marocaine, à renforcer les liens existants entre eux et à en tisser de nouveaux, le tout dans un esprit de bénéfice mutuel. Il a fait part de son désir de se rendre dans un avenir proche en visite de travail au Maroc et aussi de son souhait de pouvoir accueillir davantage d’étudiants marocains au sein de son Université qui n’en compte actuellement que 150 sur un total de 50 000 étudiants en provenance de 150 pays différents à travers le monde.

Concordia compte par ailleurs une centaine de lauréats marocains titulaires d’un de ses diplômes. Ainsi, Graham Carr a par la suite pris personnellement part, aux côtés notamment de Rachel Bendayan, Députée au Parlement canadien et Co-Présidente du Groupe d’amitié parlementaire Canada- Maroc, de Monsef Derraji, Député à l’Assemblée nationale du Québec, et de plusieurs professeurs, chercheurs et étudiants canadiens et marocains à la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre Concordia et le Centre Culturel Marocain, outil visant à renforcer la coopération et le rapprochement entre les cultures des deux pays. Le mémorandum a été signé par Paula Wood Adams, Vice-présidente de la recherche et des études supérieures à l’Université Concordia et par Houda Zemmouri, Directice du Centre culturel marocain, en présence de l’Ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani et du Consul général du Maroc à Montréal, Mhamed Ifriquine.