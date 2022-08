Maroc. Ces numéros qu’il faut avoir en cas d’urgence

Ils sont précieux et surtout très utiles en cas d’urgence. Voici un rappel de ces numéros téléphoniques qu’il vous faut avoir à portée de mains, notamment durant cette période de vacances.

–Police : 19 et depuis un portable : 112

–Pompiers : 15 ou 05 24 43 04 15

–Gendarmerie Royale : 177

–Ambulances/Pompiers : 150

Les trois services d’urgence (15, 19, 177) sont interconnectés et travaillent en étroite collaboration. Votre message d’alerte sera transmis au service adapté.

Par ailleurs, le message d’alerte doit être le plus précis possible. Il ne faut jamais oublier que le service de secours n’a aucune idée de ce qui se passe autour de vous. Les moyens de secours qui seront envoyés dépendent donc des informations transmises.

Pour bien se faire comprendre, il est important de parler clairement et calmement. Voilà ce qu’il faut dire, et de préférence dans cet ordre :

-identifiez-vous.

-Donnez votre nom et le numéro de téléphone d’où vous appelez. Ce dernier permettra aux secours de vous rappeler, par exemple en cas de problème pour trouver l’endroit.

-Expliquez où vous êtes et comment accéder au lieu de l’accident

-Donnez l’adresse précise de l’endroit où vous vous trouvez. N’oubliez pas la commune. Si vous vous trouvez au domicile d’un particulier, précisez comment on peut accéder (n° de la porte, étage, code de l’interphone s’il y en a un à l’entrée…)

-Indiquez la nature de l’accident

-Expliquez s’il s’agit d’un accident domestique, de la circulation, un malaise sur la voie publique, une personne malade chez vous… Décrivez précisément ce qui s’est passé.

-Précisez le nombre et l’état apparent des victimes.

-Détaillez ce que vous avez vu, si possible le nombre de victimes, leur sexe et âge approximatif, leur état apparent (s’il le blessé parle, saigne, transpire, respire convenablement ou pas…). Quid de leur position ? (debout, assis, couché sur le ventre, couché sur le dos, allongé sur le côté…). Quels sont les gestes qui ont été effectués et les mesures prises à leur encontre ?

-Précisez s’il y a des risques. Par exemple un risque d’effondrement, d’incendie, d’explosion, de collision…

-Attendez les instructions du service de secours

Outre les numéros précités, il est bon de disposer de ceux ci-dessous :

–Allo SAMU : 141. C’est un numéro dédié spécialement aux patients présentant des symptômes respiratoires, de la fièvre et de la toux.

–Veille épidémiologique : 080 100 47 47

–Centre anti poison et de Pharmacovigilance du Maroc : 05 37 68 64 64/ 05 37 77 19 65/ 081 000 180 – 24H/24 -7J/7