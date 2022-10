Maroc. Construction de la première usine d’hydrogène vert en Afrique avec l’appui financier de l’Allemagne

Aussi, suite à cette rencontre de négociations sur la coopération au développement, Berlin a annoncé l’exécution d’un nouveau programme d’appui au Royaume d’un montant de global de plus de 243 millions d’euros au titre de l’année 2023.

Ce programme concerne plusieurs domaines, en particulier ceux liés au développement social et à l’économie durable. Ainsi, selon le communiqué du ministère allemand du développement (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Berlin réaffirme son soutien à la création de valeur verte au Maroc, notamment par le développement d’une économie verte de l’hydrogène (dans le cadre de l’« Alliance pour le développement du secteur Power-to-X » conclue il y a deux ans).

Outre l’engagement de 38 millions d’euros pour la construction de la première usine industrielle de cette technologie d’avenir en Afrique qui fera du Maroc un pionnier dans le domaine des énergies renouvelables sur le continent, l’Allemagne accompagnera le Maroc dans son adaptation au changement climatique à travers d’autres projets d’un volume d’investissement d’environ 69 millions d’euros.

Dans le secteur de l’eau, par exemple, la gestion de l’eau dans les zones rurales sera rendue plus efficace après la sécheresse qui frappe actuellement le Royaumes.

Dans le domaine de la migration également, un projet accompagnera les migrants légaux dans leur intégration économique au Maroc. De plus, l’Allemagne soutiendra les petites et moyennes entreprises et l’administration dans la numérisation. A ceux-là, s’ajoute l’octroi d’un prêt de 122 millions d’euros de la Banque de développement allemande au « chantier du siècle » de la protection sociale dans le Royaume, selon la même source.