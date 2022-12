Maroc. Des arthropodes géants régnaient autrefois sur les mers, selon des paléontologues

Les premières preuves du site désertique de Taichoute, autrefois sous-marin, enregistrent de nombreux grands arthropodes « nageant librement ». Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour analyser ces fragments, mais sur la base de spécimens décrits précédemment, les arthropodes géants pourraient mesurer jusqu’à 2 m de long. Une équipe de recherche internationale a déclaré que le site et ses archives fossiles sont très différents des autres sites de schiste de Fezouata précédemment décrits et étudiés à 80 km de distance. En conséquence, Taichoute ouvre de nouvelles voies pour la recherche paléontologique et écologique.

« Tout est nouveau dans cette localité – sa sédimentologie, sa paléontologie et même la préservation des fossiles – soulignant davantage l’importance du Fezouata Biota pour compléter notre compréhension de la vie passée sur terre », a expliqué l’auteur principal, le Dr Farid Saleh, de l’Université de Lausanne et du Yunnan. Le Dr Xiaoya Ma, de l’Université d’Exeter et de l’Université du Yunnan, a ajouté : « Bien que les arthropodes géants que nous avons découverts n’aient pas encore été entièrement identifiés, certains peuvent appartenir à des espèces précédemment décrites du Fezouata Biota, et certains seront certainement de nouvelles espèces. »

Le schiste de Fezouata a récemment été sélectionné comme l’un des 100 sites géologiques les plus importants au monde en raison de son importance dans la compréhension de l’évolution au cours de la période de l’Ordovicien inférieur, il y a environ 470 millions d’années. Certains fossiles montrent une préservation exceptionnelle des parties molles telles que les organes internes, permettant aux scientifiques d’étudier l’anatomie de la vie animale primitive sur terre.