Maroc. Des tests de dépistage de la Covid-19 «aléatoires» dans les écoles

Le ministère de la Santé a lancé le 1er décembre une opération de dépistage de la Covid-19 (PCR). Ces tests aléatoires concernent les élèves et les personnels des écoles publiques et privées de différents cycles.

Plusieurs parents d’élèves d’établissements privés au Maroc (missions étrangères comprises) ont été notifiés par les administrations au sujet de l’organisation d’un dépistage de la Covid-19 (PCR), concernant aussi bien les élèves que les enseignants. Lancée le 1er décembre 2021 dans le cadre de la stratégie nationale de santé scolaire par le ministère de la Santé à travers sa Direction de population, l’opération concernera à la fois les écoles publiques et privées et bénéficiera aussi bien aux élèves qu’aux personnels éducatif et administratif des établissements.

Lire aussi | Variant Omicron. Le médecin qui l’a découvert dresse la liste des symptômes

Sauf opposition signalée explicitement par écrit à l’administration de l’établissement, par les tuteurs des élèves concernés, les personnes ciblées par cette opération devront se soumettre aux tests PCR, lit-on dans un message adressé par l’un des établissements qui précise que des tests seront donc potentiellement organisés en son sein.