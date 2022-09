Maroc. Endeavor Catalyst injecte 1 million de dollars dans la startup marocaine Chari

Et le cofondateur et CEO de la jeune pousse Chari de poursuivre : «c’est un privilège d’accueillir Endeavor Catalyst parmi nos investisseurs, qui rejoint ainsi d’autres investisseurs tels que Y Combinator, Orange, Rocket Internet ou encore le fonds de management de l’université d’Harvard».

Concrètement, l’investissement d’Endeavor Catalyst s’insère dans le cadre de la levée de fonds de type Serie-A de Chari. Cette levée permettra à la startup marocaine de consolider son expansion continentale et d’amorcer son virage vers la fintech en finançant l’acquisition de la société Axa Credit, sous réserve de l’obtention de l’accord de la banque centrale.

Sophia Alj et Ismael Belkhayat, co-fondateurs de la startup marocaine Chari.

Faut-il préciser qu’Endeavor Catalyst a déjà investi dans plus de cinquante unicornes à travers le monde, dont Glovo, Flutterwave, Brex, Cabify ou encore Checkout.com… Par ailleurs, le réseau Endeavor avait déjà sélectionné Chari en début d’année 2022 dans sa liste d’entreprises «outliers», soit les 10% des entreprises Endeavor ayant la plus forte croissance et le plus fort impact sur leurs communautés.

Pour rappel, Chari est une application de e-commerce à destination des épiceries de proximité des pays d’Afrique francophones. Elle leur permet de s’approvisionner de produits de grande consommation et de profiter de délais de paiement.