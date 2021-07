Maroc-Espagne. Plus de 250 intellectuels poussent vers un rapprochement

Plus de 250 intellectuels espagnols et marocains défendent le rapprochement entre les deux pays à travers un manifeste auquel adhère le site d’information atalayar.com.

Ce manifeste vise à pousser vers un rapprochement politique entre le pays européen et le pays nord-africain. Professeurs d’université, écrivains, poètes, historiens, journalistes et traducteurs appellent à revenir à l’esprit d’harmonie et de coexistence qui doit régner en tout temps entre le Maroc et l’Espagne et à regagner la confiance et le respect mutuel entre les deux pays.

Ils insistent sur la solide coopération entre les organisations de la société civile des deux côtés du détroit de Gibraltar et appellent à tenir tête aux discours erronés et empoisonnés que certains groupes médiatiques et réseaux sociaux utilisent sur la base de canulars et de manipulations perverses qui ne cherchent qu’à rehausser la toile de fond xénophobe

Ce manifeste intervient en pleine crise diplomatique entre l’Espagne et le Maroc, suite à la présence du dénommé Brahim Ghali en Espagne pour être hospitalité et les demandes d’explications par le Maroc qui considère cet incident comme un manque de collaboration de la part du voisin espagnol et comme une absence de soutien clair à sa proposition de résoudre le conflit du Sahara.

La proposition de large autonomie sous souveraineté marocaine a reçu un grand coup d’accélérateur grâce au soutien des États-Unis et les annonces de l’ouverture de consulats de divers pays à Dakhla et Laâyoune.