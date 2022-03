Maroc-Espagne : S.M le Roi Mohammed VI appelle les différents ministres et responsables des deux pays à mettre en œuvre des actions concrètes

Cette lettre, selon le communiqué royal, est « conforme à l’esprit du Discours du Souverain, du 20 août 2021 et répond à l’appel de SM le Roi à « inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays ». Ainsi, le partenariat entre les deux pays s’inscrit désormais dans une nouvelle étape, fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale.

Lire aussi | La Fondation Mohammed VI de l’Education-Formation et Akdital signent une convention

Dans ce contexte, les différents ministres et responsables des deux pays sont appelés à mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre d’une feuille de route ambitieuse et couvrant tous les domaines du partenariat, intégrant toutes les questions d’intérêt commun. Selon le Cabinet Royal, SM le Roi Mohammed vi a adressé, à cette occasion, une invitation au Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez pour effectuer une visite au Maroc, dans les très prochains jours.