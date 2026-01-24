Maroc : Ford élargit son offre électrifiée avec le Territory

Scama, l’importateur de Ford au Maroc (Groupe Auto Hall), mise désormais sur le nouveau Territory 2026. Un SUV compact qui s’inscrit dans la stratégie de la marque visant à renforcer son offre électrifiée sur le marché marocain.

Le lancement du nouveau Territory s’inscrit dans la stratégie Ford+, qui met l’accent sur l’électrification progressive, le développement des services numériques et l’amélioration du confort d’usage. Selon les responsables de la marque, ce SUV a été pensé pour répondre aux attentes d’une clientèle en quête de solutions plus efficientes, tout en préservant ses habitudes de conduite. Il illustre l’approche pragmatique de Ford en matière d’hybridation : accompagner pas à pas la transition énergétique, sans compromettre une expérience automobile simple et accessible. «Le lancement du Ford Territory 2026 hybride illustre notre volonté d’accompagner l’évolution du marché marocain avec des solutions concrètes, accessibles et adaptées aux besoins réels des clients. Ce modèle traduit l’engagement de Ford et de SCAMA en faveur d’une mobilité plus efficiente, sans compromis sur le confort et la qualité», a déclaré Abdelouahab Ennaciri, Directeur général de SCAMA, lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation du modèle.

Sur le plan du design, le nouveau Territory se démarque clairement de son prédécesseur. Il adopte une calandre entièrement repensée, des feux de jour intégrés aux optiques LED ainsi que des pare-chocs redessinés. Selon les finitions, il peut être équipé de jantes raffinées de 18 ou 19 pouces, renforçant son allure moderne. À l’arrière, les feux bénéficient de retouches discrètes mais élégantes, apportant une touche supplémentaire de sophistication. L’ensemble compose une silhouette dynamique, parfaitement en phase avec les tendances stylistiques actuelles. Côté carrosserie, on note l’apparition de deux nouvelles teintes (gris cactus et vert oasis).

À bord, le Territory dispose d’un habitacle moderne. Ainsi, la planche de bord intègre deux écrans tactiles de 12,3 pouces, l’un dédié à l’instrumentation numérique et l’autre au système multimédia. L’ensemble est complété par un système audio immersif Arkamys 3D, offrant une expérience connectée, fluide et intuitive, en phase avec les standards actuels du segment. Enfin, le coffre, bien dimensionné, bénéficie d’un système d’ouverture et de fermeture électrique avec activation mains libres.

Un cocktail hybride

Sous le capot, on retrouve un bloc essence de 1,5 litre turbo de 150 chevaux, couplé à un moteur électrique de 80 chevaux, soit une puissance combinée de 210 chevaux, le tout assorti d’une batterie lithium-ion NCM de 1,83 kWh. Disposant d’une transmission 4×2, l’ensemble se voit animé par une boîte de vitesses automatique. De quoi disposer au volant d’une conduite souple, silencieuse et réactive, idéale pour les trajets urbains comme pour les escapades interurbaines. Lors de notre essai, le Territory hybride s’est distingué par sa belle agilité, grâce à des accélérations franches, affichant une stabilité rassurante, un confort acoustique appréciable et une tenue de route convaincante.

Toujours est-il que le Ford Territory 2026 est disponible dès à présent sur le marché marocain, à partir de 315 000 DH, se positionnant comme une alternative hybride accessible sur le segment des SUV compacts.