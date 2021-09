Maroc. Formation du gouvernement : le RNI démarre les tractations

La première réunion officielle en vue de former le gouvernement s’est déroulée ce matin au siège du Rassemblement National des Indépendants (RNI) à Rabat.

Le nouveau Chef du gouvernement, nommé vendredi par S.M. le Roi Mohammed VI, a officiellement démarré les tractations en vue de former le nouvel exécutif. Aziz Akhannouch, président du RNI, a ainsi accueilli Abdellatif Ouahbi, secrétaire général et Fatima-Zahra Mansouri, présidente du Conseil national du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

Aziz Akhannouch, président du RNI, Abdellatif Ouahbi, secrétaire général et Fatima-Zahra Mansouri, présidente du Conseil national du PAM

فيديو: بعد لقاء أخنوش في إطار مشاورات تشكيل الحكومة…وهبي: تلقينا إشارات جد إيجابية والأمور ستسير بشكل جيد pic.twitter.com/Z7QVsERAf6 — 2M.ma (@2MInteractive) September 13, 2021

Lire aussi | Dr Nabila Rmili à la tête de la Mairie de Casablanca

Aziz Akhannouch, président du RNI et Nizar Baraka, SG de l’Istiqlal

Par la suite, Aziz Akhannouch a accueilli Nizar Baraka, secrétaire général de l’Istiqlal. Ce dernier soumettra l’offre du RNI au Conseil national de son parti. Pour rappel, le RNI a remporté 102 sièges lors des dernières élections législatives, suivi du PAM (86) et de l’Istiqlal (81). Pour s’assurer de la majorité au sein de la Chambre des représentants, la coalition gouvernementale a besoin de 198 sièges.