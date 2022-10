Maroc-Ghana. Vers la levée de la double imposition

Le Maroc et le Ghana s’acheminent vers la levée de la double imposition. Les deux pays ont en effet échangé, cette semaine à Accra, les instruments de ratification de l’accord visant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale.

Selon l’Agence de presse du Ghana (GNA), le vice-ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale en charge des questions politiques et économiques, Kwaku Ampratwum-Sarpong, et l’ambassadrice du Royaume du Maroc au Ghana, Imane Ouaadil, ont procédé, au cours de cette semaine à Accra, à l’échange d’instruments au nom de leurs pays respectifs. La même source rappelle que l’accord avait été signé lors de la visite de S.M. le Roi Mohammed VI au Ghana en 2017. Le ministre a ainsi salué les relations cordiales qui existent entre les deux pays depuis 60 ans. Il a déclaré que l’échange d’instruments de ratification concernant l’accord visant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale était également une autre démonstration de l’approfondissement des relations entre le Ghana et le Royaume du Maroc.