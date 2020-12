Maroc-Israël : bientôt possible par vol direct

Plutôt dans la soirée, un tweet du président américain sortant Donald Trump annonçait que le Maroc allait normaliser ses relations avec Israël, et que les États-Unis reconnaissaient la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Un peu plus tard, ces dires ont été confirmés à travers un communiqué du cabinet royal. Ce dernier a annoncé que le Roi Mohamed VI a eu un entretien téléphonique avec le président américain. Le communiqué a annoncé diverses décisions phares du côté marocain où figurait entre autres d’accorder des autorisations de vols directs pour le transport des membres de la communauté juive marocaine et des touristes israéliens en provenance et à destination du Maroc.

Par ailleurs, Netanyahou a également annoncé ce soir qu’Israël et le Maroc établiront des vols directs en 2021, ce qui marquerait une étape importante dans la normalisation des relations entre les deux pays. El Al, compagnie aérienne israélienne, a déclaré qu’elle examinait la possibilité d’établir des vols directs entre Israël et le Maroc à la suite de cette décision. De tels vols « seraient très populaires auprès de la clientèle israélienne », a déclaré le transporteur dans un communiqué.