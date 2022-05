Maroc-Israël. La société civile s’active

Un programme qui réunit les jeunes leaders marocains et israéliens, tel est l’objectif que s’est assigné «Leaders Of Tomorrow», un hackathon d’innovation lancé au lendemain des accords entre le Maroc et Israël, concoctépar l’Association culturelle Mimouna et ISRAEL-IS.

Dans cette optique, 20 jeunes Marocains et 20 jeunes Israéliens ont été sélectionnés pour participer à cet hackathon d’innovation qui comprend plusieurs étapes dont l’une dite virtuelle, créée entre les mois de décembre 2021 et février 2022 où il était question de faire connaissance, de briser la glace, de discuter des stéréotypes et des perceptions, de former quatre groupes mixtes de travail. Cette étape s’est terminée par une présentation des idées projets à un jury israélo-marocain.

Une étape présentielle a également eu lieu, rendue possible grâce à la réouverture des frontières et grâce à la nouvelle ligne aérienne Tel-Aviv-Marrakech où la délégation israélienne s’est rendue au Maroc du 25 au 27 février 2022. Les participants se sont d’ailleurs rencontrés pour la première fois Il s’agissait pour ces derniers d’approfondir des projets dont l’objectif consistait à arriver à un «Projet Viable», avec un budget extensible de 1 000 dollars américains. Une étape qui a connu son dénouement avec une présentation devant un jury.

Toujours est-il que «Leaders Of Tomorrow» prendra fin en mai 2022. D’ici là, les sessions virtuelles entre les équipes de travail vont continuer pour rendre les projets les plus concrets et viables possible afin de pouvoir réaliser un «Projet Viable Minimum» sur le terrain en Israël lors du déplacement de la délégation marocaine prochainement. Faut-il préciser que les quatre projets s’articulent autour du tourisme engagé, de l’influence sur les réseaux sociaux, de l’échange artistique et des personnes à besoins spécifiques. Le moment fort de cette visite sera, toujours selon les organisateurs, un pitch devant Isaac Herzog, Président de l’État d’Israël.