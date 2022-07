Maroc-Israël. Signature d’un mémorandum d’entente pour la construction d’établissements hospitaliers au Maroc

Un mémorandum d’entente a été signé entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la société israélienne I.M.S Ovadia Group Ltd pour la construction d’établissements hospitaliers au Maroc. La contribution du groupe israélien est estimée à 5 milliards de dirhams.

La signature de cet accord lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et la promotion de l’investissement et de l’innovation dans divers domaines, dont le secteur de la Santé, a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué.