Maroc-Israël : une nouvelle commission voit le jour

Des ambassadeurs, ex-ministres, industriels, consultants et experts ont pris part au webinaire organisé lundi 1 février ayant acté le lancement de la Commission Israël-Maroc, rapporte israelvalley.com.

La Commission, membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie Israël-France (CCIIF), a pour objectif de dynamiser la coopération trilatérale Israël-France-Maroc. Parmi ses premières actions, initier « Santé TransTech 2021 », une conférence portant sur les technologies de la santé organisée le 10 mars sous le thème « France, Israël, Maroc et la coopération dans le secteur de la santé (Covid-19) ».

TransTech est une conférence internationale sur le transfert de la technologie et sur la coopération qui réunit chaque année des sociétés, startups, experts et spécialistes de l’innovation. Cet événement est l’occasion privilégiée de rencontrer et d’échanger avec de nombreux leaders économiques israéliens et européens, du secteur privé et gouvernemental. Israelvalley.com rappelle que de nombreuses startups israéliennes du secteur attirent l’attention à l’étranger et que les géants mondiaux de la médecine cherchent à profiter des avancées réalisées par le pays en la matière.

