Maroc-Japon. Entrée en vigueur de deux nouveaux accords pour doper les investissements

Le samedi 23 avril 2022 a marqué l’entrée en vigueur de ces deux accords. Il va sans dire que ces deux accords témoignent de l’excellence des relations économiques entre le Japon et le Royaume du Maroc. Force est de remarquer que le Maroc est parmi les premiers pays africains avec lesquels de tels traités ont été conclus (le 3ème pays africain pour la Convention et le 5ème pays africain pour l’Accord). Pour rappel, le Japon est le premier employeur privé étranger au Maroc, avec plus de 50.000 emplois, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays.

Bonne nouvelle pour les opérateurs économiques marocains désireux de faire du business au Japon. L’Accord pour la Protection et la Promotion des Investissements et la Convention de Non Double Imposition entre le Japon et le Royaume du Maroc entrent en effet en vigueur. Les détails.

A cette occasion, l’Ambassade du Japon à Rabat et le Consulat Général Honoraire du Japon ont organisé au siège de cette dernière à Casablanca le vendredi 22 avril 2022 un événement dans lequel Son Excellence M. KURAMITSU Hideaki, Ambassadeur du Japon à Rabat, et Madame Ghita Lahlou El Yacoubi, Consule Générale Honoraire du Japon à Casablanca, ont prononcé un discours célébrant ce tournant historique dans les relations entre le Japon et le Royaume du Maroc.

« Cette relation économique, promise à l’essor et au développement suite à l’entrée en vigueur de ces deux Accords, est manifestée également par une présence actuelle de 67 entreprises japonaises opérant dans des domaines économiques diversifiés au Maroc (3ème rang après l’Afrique du Sud et le Kenya) », indique-t-on. Notons en effet qu’au cours de ces 10 dernières années, le nombre d’entreprises japonaises opérant au Maroc a plus que doublé, pour atteindre 75, ce qui fait du Maroc la deuxième destination des entreprises nippones en Afrique. Ces entreprises sont présentes dans plusieurs secteurs tels que l’industrie automobile, l’aéronautique, etc. Force est de préciser aussi que les échanges commerciaux entre le Maroc et le Japon représentent 4,5% du volume d’échange entre le Maroc et l’Asie et 2,7% des échanges entre le Japon et l’Afrique. L’ambition affichée par le Maroc est de devenir le premier partenaire commercial du Japon en Afrique.

Par ailleurs, cet événement a été également l’occasion d’inaugurer le nouveau siège du Consulat Général du Japon à Casablanca et a connu aussi la présence des membres du Conseil des Affaires des Entreprises Japonaises au Maroc et du Directeur Général de l’Organisation Japonaise du Commerce Extérieure à Rabat.