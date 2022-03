Maroc. La 10ème édition du Global Money Week vient d’ouvrir ses portes

Un événement, le 10ème du nom, pour lequel le Maroc prend part depuis sa première édition en 2012. Pour cette édition spéciale, le programme connaît une mobilisation de toutes les parties prenantes marquant le caractère fédérateur et inclusif de cet événement. Diversité et inclusion qui se matérialisent selon les organisateurs par l’association de nouvelles parties prenantes, mais aussi par le développement d’actions et d’initiatives innovantes à l’attention de cibles diversifiées des enfants, juniors et jeunes ainsi que leur écosystème.

La Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) et ses partenaires organisent du 21 mars au 3 avril 2022 une nouvelle édition du Global Money Week (GMW). Un événement piloté à l’international par l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) et qui mobilise les acteurs des secteurs éducatifs et financiers. Objectif : rapprocher les enfants et les jeunes du monde de la finance.

GMW 2022 a pour thème à l’international «Build your future, be smart about money» et au Maroc «فلوسك مع ذكي كن، لك�مستق في فكر ». Partant de cette thématique ouverte sur le futur et invitant à une prise de conscience de l’importance de développer sa culture financière, le programme des actions et activités se répartit entre des visites au niveau d’institutions financières et des sessions d’informations animées dans les classes par des intervenants du secteur financier. On recense également des sessions de formation au profit des étudiants de la formation professionnelle, de micro-entrepreneurs et de porteurs de projets.

Lire aussi | Le ministère de l’inclusion économique signe un partenariat avec le CNDP

Par ailleurs, des séminaires/webinaires au profit des étudiants de l’enseignement supérieur, des compétitions thématiques ciblées sont également prévues. Parallèlement aux actions et initiatives conduites à travers le pays, une campagne digitale spéciale «Global Money Week» est programmée sur les réseaux sociaux de la FMEF et ses partenaires. Des contenus et activités diversifiés et adaptés aux thématiques retenues seront traités à l’attention des différentes cibles de cet événement, appelant leur interaction.