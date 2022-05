Maroc. La BERD prévoit une croissance économique de 3% en 2023

Selon la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le Produit intérieur brut du Maroc devrait augmenter de 1,2% en 2022 avant de rebondir à 3% l’année suivante, à mesure que le rythme de croissance revienne au niveau pré-pandémie.

La BERD, dans un récent rapport sur les prévisions économiques, indique qu’en 2022, l’économie marocaine est confrontée à des conditions météorologiques défavorables, affectant la production agricole, en plus de l’impact de la guerre en Ukraine. L’institution explique que cette prévision prend en considération ‘les effets de la sécheresse, qui devrait exercer une pression sur les prix alimentaires intérieurs et obliger le pays à augmenter ses importations alimentaires, également à un prix international plus élevé.