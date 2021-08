Maroc. La campagne de vaccination élargie aux jeunes de 18 ans et plus

Le ministère de la Santé vient fraîchement d’annoncer ce samedi 14 août, l’élargissement de l’opération de vaccination anti-Covid-19 au profit des jeunes âgés de 18 ans et plus.



Dans un communiqué, le ministère rappelle la levée des restrictions liées au domicile et l’ouverture des centres de vaccination tous les jours de la semaine jusqu’à 20H00.

Par ailleurs, le ministère invite les citoyens appartenant aux catégories ciblées à poursuivre leur adhésion à ce chantier national d’envergure, en vue de progresser vers l’immunité collective, insistant sur la nécessité de continuer à se conformer aux mesures de prévention pendant et après l’opération de vaccination.

Rappelons que 10 752 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été confirmés dans le Royaume durant les dernières 24 h, portant le nombre total de cas de contamination à 741 836, selon le ministère de la Santé. Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé à 649 429 avec 9 895 rémissions supplémentaires. En revanche, le nombre de décès a été porté à 10 823 avec 112 nouveaux morts.