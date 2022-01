Maroc. La dette extérieure nationale a augmenté de 19% en 2020

La dette extérieure du Maroc est passée de 55,058 milliards de dollars en 2019 à 65,683 milliards de dollars en 2020, marquant une augmentation de 19 % en glissement annuel, selon les données de la Banque mondiale.

L’encours de la dette extérieure des deux plus grands emprunteurs de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, la République arabe d’Égypte et le Maroc, a augmenté de 14 % et 19 % respectivement en 2020, principalement en raison des émissions d’euro-obligations souveraines. La dette extérieure du Maroc a atteint la même année un niveau record de 53,5 % de la production intérieure brute (PIB).