Maroc. La ministre israélienne de l’Économie et de l’Industrie attendue ce dimanche 20 février

Orna Barbivay, ministre israélienne de l’Économie et de l’Industrie, sera le 20 février courant au Maroc pour une visite de travail. Elle devrait effectuer plusieurs réunions avec les membres du gouvernement, mais aussi avec des donneurs d’ordre, l’objectif étant de renforcer les partenariats économiques israéliens avec le Royaume, et de la sorte, favoriser les investissements dans des secteurs économiques clés.

C’est ce qu’a annoncé Einat Levi, chargée des Affaires économiques au Bureau de liaison d’Israël au Maroc, via un communiqué sur sa page LinkedIn. Selon ce dernier, Orna Barbivay rencontrera Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, avec lequel elle devrait signer un accord historique de coopération économique et commerciale.