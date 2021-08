Maroc. La vaccination étendue aux 12-17 ans ces jours prochains

Le processus vaccinal dans le Royaume devrait aller crescendo prochainement avec l’arrivée dès ce vendredi 13 août de nouvelles livraisons de vaccin anti-covid-19. Aussi, la vaccination devrait s’adresser aux plus jeunes, en l’occurrence ceux âgés entre 12 et 17 ans.

C’est ce que nous a précisé le Docteur Said Afif, membre du Comité scientifique de la vaccination anti-Covid. En effet, 1 million de doses du vaccin Sinopharm et 600 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech, ces dernières devant initialement être acheminées à la mi-août, feront finalement leur arrivée un peu plus tôt, en l’occurrence, ce vendredi 13 août sur le territoire national.

Par ailleurs, et selon notre source, la vaccination des 12-17 ans, notamment les élèves, devrait être effective, ce qui permettrait d’effectuer «une rentrée scolaire dans de bonnes conditions». Et le Dr. Said Afif d’ajouter : «ce variant Delta touche malheureusement les jeunes, également cette tranche d’âge comprise entre 12 et 17 ans».

