Maroc. La vaccination s’est élargie à la catégorie des 20 ans et plus

C’est acté ! Le ministère de la Santé vient d’élargir officiellement la cible de vaccination à la catégorie d’âge des 20-24 ans. Objectif : atteindre l’immunité collective le plus vite possible et permettre aux citoyens de reprendre une vie normale.

Pour accélérer cette campagne de vaccination, il est recommandé à la cible visée de se diriger vers le centre de vaccination le plus proche, sans aucune condition d’adresse ou de domicile.

Lire aussi | Évolution du coronavirus au Maroc. 11 358 nouveaux cas, 676 683 au total, vendredi 6 août 2021 à 16 heures

Rappelons que la campagne de vaccination est désormais ouverte aux personnes souffrant d’allergies, aux femmes allaitantes et aux femmes enceintes dès le quatrième mois de grossesse, a annoncé jeudi un communiqué du ministère de la Santé.

Lire aussi | Vaccination. Le Maroc en tête des pays africains

Ce dernier a d’ailleurs a appelé toutes les catégories ciblées à continuer leur engagement dans ce grand chantier national, dans le but de parvenir à une immunité collective, insistant sur la nécessité de continuer à respecter les mesures de prévention avant, pendant et après la vaccination.