Maroc: l’activité industrielle s’est améliorée en décembre

Les résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al‑Maghrib (BAM) font état d’une amélioration de l’activité industrielle au titre du mois de décembre 2025, avec une progression de la production dans le « textile et cuir » et dans la « chimie et parachimie », contre une stagnation dans l’ »agroalimentaire » et une baisse dans la « mécanique et métallurgie ».

Dans ces conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités de production (TUC) se serait établi à 79%, en stagnation par rapport au mois précédent, précise BAM dans son enquête menée entre le 1er et le 28 janvier 2026. .

Quant aux ventes, elles auraient enregistré une hausse dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie », stagné dans le « textile et cuir » et reculé dans l’ »agroalimentaire ». Par destination, elles se seraient accrues aussi bien sur le marché local qu’étranger.

Concernant les commandes, elles auraient baissé, recouvrant un repli dans le « textile et cuir » et dans la « chimie et parachimie », une stagnation dans l’ »agroalimentaire » et une hausse dans la « mécanique et métallurgie ».

Les carnets de commandes se seraient situés globalement à un niveau normal, avec un niveau supérieur à la normale dans la « mécanique et métallurgie », normal dans l’ »agroalimentaire » et inférieur à la normale dans le « textile et cuir » et la « chimie et parachimie ».

Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une stagnation globale de la production, avec des baisses dans l’ensemble des branches à l’exception de la « mécanique et métallurgie » où ils s’attendent à une hausse. Toutefois, plus d’une entreprise sur cinq déclare des incertitudes quant à l’évolution future de la production. Pour ce qui est des ventes, les entreprises prévoient une stagnation dans toutes les branches, hormis la « chimie et parachimie » où elles anticipent une baisse.