Maroc. L’activité monétique en nette progression à fin septembre

Les réalisations globales de l’activité monétique au Maroc ont atteint 325,9 millions d’opérations pour un total de 275 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de 2021. C’est ce que rapporte le Centre monétique interbancaire (CMI).



Cette activité, qui comprend les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques, les opérations de paiement auprès des commerçants et e-marchands, les opérations de paiement sur les guichets automatiques bancaires (GAB) et les opérations de «Cash Advance», par cartes bancaires marocaines et étrangères dans le Royaume, ressort en progression de 19,1% en nombre d’opérations et de 16,7% en montant par rapport à la même période de l’année 2020, précise le CMI dans son dernier rapport.

S’agissant de cartes marocaines, elles ont enregistré, en paiements et en retraits, 316,9 millions d’opérations pour un montant de 264,5 MMDH en progression de +19,1% en nombre d’opérations et +16,8% en montant global des opérations, relève la même source.



Ces opérations se répartissent en retrait (75,4% en part du nombre d’opérations et 88,9% en part du montant), en paiement chez les commerçants et e-marchands (24,1% en part du nombre d’opérations et 11% en part du montant), et en paiement sur GAB (0,4% en part du nombre d’opérations et 0,1%, en part du montant).

Ainsi, les opérations de retraits par cartes marocaines sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, durant la période des 9 premiers mois 2021, 239,1 millions d’opérations pour un montant de 235,1 MMDH, en progression de +15,3% en nombre d’opérations et en progression de +15,6% en montant par rapport à la même période de l’année 2020, précise le rapport.

Par ailleurs, les opérations de paiements par cartes marocaines auprès des commerçants et e-marchands affiliés au CMI ont totalisé, quant à elles, un montant de 76,5 millions d’opérations pour un montant de 29,1 MMDH, en progression de +33,9% en nombre d’opérations et de +27,7% en montant par rapport à la même période de l’année 2020.

A noter que l’extension du réseau des guichets automatiques bancaires (GAB) s’est renforcée avec l’installation de 97 nouveaux GAB durant les neuf premiers mois de 2021, permettant au réseau d’atteindre 7.831 GAB, soit une augmentation de 1,3% par rapport à fin 2020, selon le Centre Monétaire Interbancaire (CMI).

Les villes les mieux équipées sont Casablanca avec 1.539 GAB, Marrakech (652 GAB), Rabat (644 GAB), Tanger (466 GAB), Agadir (412 GAB) et Fès (391 GAB), précise le CMI dans son dernier rapport sur l’activité monétique marocaine.

Faut-il souligner que le paiement sans contact au Maroc a poursuivi sa forte progression durant les neuf premiers mois de cette année, avec un ratio contactless de 32,5% en nombre et 15,7% en montant, contre un taux de 9,2% en nombre et de 3,7% en montant, durant la même période de 2020, toujours selon CMI.

(Avec MAP)