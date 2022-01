Maroc. L’Agence Française de Développement célèbre ses 30 ans

Il n’a pas manqué de rappeler quelors d’une rencontre entre le Maroc et la France en décembre 2017, l’AFD s’était engagée à investir 2 milliards d’euros sur la période 2017-2021. Un engagement qui a été dépassé à ce jour et qui fait du Royaume le premier partenaire de l’AFD dans le monde et sur 120 pays d’intervention.

Pour mémoire, c’est en 1992 que l’AFD ouvrait une représentation à Rabat. Depuis lors, l’AFD a mobilisé 7,6 milliards d’euros de financement, de l’expertise, des partenariats pour co-construire des réponses aux enjeux du pays, rappelle M. Mezouaghi.

L’Agence a évolué durant ces trente années, soutenant les grands projets dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, du transport, de l’agriculture, puis s’ouvrant au soutien aux politiques publiques, dans le domaine de l’éducation et de l’emploi, de la gouvernance, et plus récemment en appui aux initiatives innovantes en matière d’industries culturelles et créatives, voire dans le domaine du sport.

Ainsi, sur la période 2017-2021, 55% de l’activité de l’AFD a été constituée de prêts au Royaume, soit 1,2 milliards d’euros, et 41% de prêts aux entreprises publiques, soit 900 millions d’euros. Les financements alloués à la société civile se sont élevés à plus de 9 millions d’euros. L’activité de Proparco en appui au secteur privé a atteint 106 millions d’euros, et les projets d’appui technique déployés par Expertise France, 30 millions d’euros.

Au total, ce sont plus de 150 projets qui ont été financés par le groupe AFD depuis 2010, pour l’accès à l’eau, l’assainissement et l’énergie, dans les secteurs sociaux, l’agriculture et la biodiversité, les transports, l’économie sociale et solidaire, ou en faveur de l’égalité de Genre.

2021 a vu l’octroi de projets structurants. L’AFD soutient la réforme de la protection sociale du Royaume, qui réduira les inégalités dans l’accès aux soins de santé en accompagnant l’intégration de 22 millions de personnes supplémentaires dans le régime d’Assurance Maladie Obligatoire. Elle accompagne la stratégie nationale «Forêts du Maroc 2020-2030» dont l’objectif est de préserver et renforcer les services écosystémiques de la forêt et des parcs nationaux tout en développant l’emploi local (écotourisme, agroforesterie). L’Agence a également renforcé son accompagnement à la mise en place d’une budgétisation sensible au genre, politique structurante en faveur de l’égalité.

L’AFD ouvre un nouveau cycle stratégique sur la période 2022-2026. Le groupe mobilisera ses outils financiers et d’accompagnement, ainsi que ses filiales Proparco et Expertise France, pour soutenir le Nouveau modèle de Développement du Royaume. La nouvelle stratégie reposera sur 4 axes stratégiques, à savoir une relance par l’investissement privé et l’initiative entrepreneuriale, une inclusion socioéconomique des jeunes et des femmes par le développement humain, la décarbonation de l’économie et la résilience écologie et sociale des territoires.