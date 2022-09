Le belge MolenGeek s’installe pour former gratuitement les jeunes marocains au digital

Après les Pays-Bas et l’Italie, l’incubateur belge MolenGeek, qui forme gratuitement au digital afin de rendre les technologies accessibles, ouvre un hub à Casablanca en novembre 2022 , en partenariat avec la chaîne de télévision marocaine 2M.

Invitée par la Région bruxelloise à prendre part à la mission économique conduite par le ministre belge du Commerce extérieur Pascal Smet, et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, qui a fait halte vendredi 23 septembre à Casablanca, notamment au Technopark, la directrice générale adjointe de MolenGeek, Sara Oualad, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle implantation dans la capitale économique du Royaume en novembre prochain. Pour rappel, depuis sa création en 2015, cet incubateur s’est donné pour mission d’offrir une opportunité d’embauche, de création d’entreprise ou de construction de carrière à toute personne, de tout âge, de tout genre, de tout lieu, sur base de sa motivation et sans prérequis ni certification. Ainsi, MolenGeek propose des formations, du co-working avec des séances d’accompagnement et de coaching, et des événements pour rester constamment à la pointe.