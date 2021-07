Maroc. Le britannique Altus découvre du cuivre et de l’argent à haute teneur

La société de redevances minières a découvert du cuivre et de l’argent à haute teneur grâce à l’exploration de reconnaissance dans ses projets Azrar, Izougza et Tata récemment accordés au Maroc, rapporte miningweekly.com.

Les projets sont situés dans des districts miniers de cuivre et d’argent existants et historiques, totalisant 252 km², dans l’Anti-Atlas occidental du Maroc et sont détenus par la filiale à 100% d’Altus, Aterian Resources. La prospection au projet Izougza a retourné jusqu’à 8,37% de cuivre dans la brèche, tandis que le projet Azrar a retourné jusqu’à 3,41% de cuivre et 56 g/t d’argent dans la brèche. La prospection au projet Tata a retourné pour sa part jusqu’à 0,24 % de cuivre dans les sédiments.

Lire aussi | Sahara marocain. La position des États-Unis reste «inchangée» [Vidéo]

Il s’agit selon le directeur général d’Altus Strategies Steven Poulton d’ « excellents résultats » de la première prospection des projets Azrar, Izougza et Tata. Sur les sites, Altus a trouvé des preuves d’exploitation minière artisanale historique de roches dures, qui ont été cartographiées. « Il existe un potentiel de minéralisation de cuivre/argent dans des sédiments stratiformes et de contact bréchique sur les sites », a-t-il expliqué.

Lire aussi | Ryanair. Nouvelle base à Agadir [Vidéo]

Parallèlement, la société indique que l’exploration est actuellement en cours sur les projets de Jafra, Tiddas et Amsa récemment accordés, portant ainsi le total à dix projets « hautement prometteurs » détenus par Altus au Maroc. Ensemble, ces dix projets totalisent une superficie de 675 km².