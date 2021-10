Maroc. Le britannique Chariot Oil & Gas a trouvé un « acheteur pour le gaz » de son gisement Anchois

La société britannique d’exploration Chariot Oil & Gas vient d’annoncer qu’elle a signé un protocole d’accord de coopération avec un groupe énergétique international de premier plan, qui porte sur les principaux termes de l’achat du gaz qui sera produit sur le périmètre d’Anchois, situé au large de Larache, dans le nord du Maroc.

Dans un communiqué, la société britannique d’exploration a indiqué avoir signé un protocole d’accord avec un « groupe énergétique international de premier plan ». « Le protocole d’accord concerne les termes clés de l’achat de gaz et du partenariat entre les parties en ce qui concerne le développement du gaz d’Anchois dans le cadre du permis Lixus, au large du Maroc », a indiqué la même source.

En détails, les termes clés de l’accord portent, selon l’entreprise britannique, sur un volume journalier de près de 40 millions de pieds cubes de gaz, pour une durée maximale de 20 ans. Le principe du paiement a été retenu pour aider Chariot Oil & Gas à poursuivre le développement de son projet, en cas de difficultés de son partenaire.

En outre, « un processus cadre convenu a commencé pour établir un partenariat à long terme ». Chariot Oil & Gas qui garde secret l’identité du potentiel acheteur, précise que « les parties feront progresser les discussions en vue de signer des accords définitifs pour la mise en œuvre du développement gazier d’Anchois avec une décision d’investissement finale ciblée en 2022 et une production du gaz en 2024 ». « Je suis très heureux d’annoncer ce protocole d’accord sur la vente de gaz et le partenariat. Avec les récents prix internationaux élevés du gaz, cet accord démontre clairement qu’il existe une demande significative pour soutenir le développement du gaz d’Anchois. Il permettra d’accélérer le développement de ce projet gazier créateur de valeur, pour le bénéfice de toutes les parties prenantes », a déclaré Adonis Pouroulis, PDG par intérim de Chariot.

Pour rappel, les puits d’Anchois font partie de la licence Lixus Offshore, détenue à 75% par Chariot Oil & Gas et 25% par l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et qui couvre une superficie d’environ 2 390 km2, avec des profondeurs d’eau allant du littoral à 850 mètres. A noter également que les précédentes études ont montré que le périmètre situé en mer du Maroc abrite plus d’un trillion de pieds cubes de gaz naturel.