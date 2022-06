Maroc. Le canadien Tenaz Energy Corp s’offre la junior britannique SDX Energy

Le Conseil de la Concurrence a annoncé avoir été notifié d’une opération de concentration entre le canadien Tenaz Energy Corp et le britannique SDX Energy. En effet, SDX Energy a conclu un accord avec Tenaz Energy pour une fusion de toutes les actions par le biais d’un plan d’arrangement, par lequel Tenaz acquerra le capital social de SDX.

Le canadien Tenaz Energy Corp vient de mettre la main sur la junior britannique SDX Energy qui dispose de concessions gazières à Sebou, Lalla Mimouna Nord, Gharb Centre, Lalla Mimouna Sud et Moulay Bouchta Ouest.

Après l’acquisition, les actionnaires actuels de SDX détiendront une participation d’environ 36% dans le groupe combiné, tandis que ceux de Tenaz prendront 64%. La nouvelle entité s’appellera Tenaz Energy et sera basée à Calgary, au Canada.

Au Maroc, SDX Energy Morocco dispose de concessions gazières à Sebou, Lalla Mimouna Nord, Gharb Centre, Lalla Mimouna Sud et Moulay Bouchta Ouest.

Il faut dire que cette transaction était prévisible compte tenu des difficultés opérationnelles enregistrées l’année dernière au Maroc et en Egypte par SDX Energy, une situation qui a pesé sur la trésorerie de la junior britannique et de ses investissements. En effet, le vendredi 18 mars dernier, SDX Energy annonçait avoir subi une perte totale de 24 millions de dollars au cours de 2021, car il a été contraint d’amortir les coûts de projets ratés en Egypte et au Maroc. En fait, la société n’a pas réussi à trouver du pétrole ou du gaz lors de la campagne de forage d’un puits latéral sur le prospect Hanut de la concession South Disouq en Egypte. Au Maroc également, la société avait déclaré avoir enregistré une charge hors trésorerie de 10,3 millions de dollars.