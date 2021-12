Maroc: le comité scientifique favorable à la réouverture des frontières aériennes

Plusieurs rumeurs et éléments laissent à penser qu’une potentielle prolongation de la suspension des frontières aériennes ne sera pas reconduite au-delà de son échéance, soit le 13 décembre prochain.

En effet, le Conseil national scientifique et technique, réuni aujourd’hui, s’est exprimé favorablement en faveur de la réouverture partielle des frontières. La décision devra maintenant être supportée et actée par le gouvernement qui tiendra un Conseil demain jeudi.

Lire aussi |Le laboratoire marocain Sothema prêt pour la production du vaccin anti-Covid 19(Sinopharm)

Plusieurs élements sont favorables à cette réouverture à l’image du nombre de cas faible et maitrisé au Maroc mais aussi au maintien de la tenue d’évenements de haut niveau tel que le Forum Russo-Arabe prévu à Marrakech le 15 décembre.

La reprise des vols et des trajets maritimes ne serait toutefois pas totale, dans la mesure où les restrictions ne seront pas levées pour les pays de l’Afrique australeoù le variant Omicron a été identifié pour la première fois.

Il est à rappeler que les autorités marocaines ont annoncé, le 28 novembre, la suspension pour deux semaines des liaisons aériennes et maritimes avec l’étranger pour contrer la propagation du variant Omicron du Covid-19. Cette décision est entrée en vigueur le lundi 29 novembre à 23h59. Le gouvernement avait justifié la décision de verrouiller les frontières par l’impératif de «préserver les acquis réalisés en matière de lutte contre le Covid-19».

Lire aussi |Coronavirus. Le Maroc est entré en phase transitoire [ Ministère de la Santé]

Hier, le docteur Michael Ryan, le responsable des urgences de l’OMS a déclaré qu’il n’existe pas d’indications qu’Omicron provoque des formes plus sévères de Covid-19. «Nous avons des vaccins très efficaces qui ont démontré leur pouvoir contre tous les variants jusqu’à présent, en termes de sévérité de la maladie et d’hospitalisation, et il n’y aucune raison de penser que cela ne serait pas le cas avec Omicron », a-t-il expliqué dans un entretien à l’AFP.