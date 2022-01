Maroc: Le comité scientifique recommande de vacciner les enfants entre 5 et 11 ans

Lire aussi |Covid-19. L’école espagnole Juan Ramon Jimenez à Casablanca ferme ses portes

Le professeur Afif a estimé que la vaccination ne sera pas généralisée à tous les enfants de cette tranche d’âge. Il a par ailleurs déclaré que la vaccination concerne principalement les enfants les plus à risque, et qui sont à risque accru.

« Seuls les enfants de 5 à 11 ans présentant des pathologies chroniques doivent être vaccinés et ce bien évidemment avec l’accord de leurs parents », indique Dr Said Afif, membre du Comité. Parmi ces jeunes enfants, on retrouve ceux qui souffrent de maladies cardiaques et respiratoires chroniques, de maladies hépatiques chroniques, mais également d’obésité, de diabète, d’immunodéficience primitive…

Lire aussi |Covid-19. Fermeture du Lycée Lyautey Casablanca à partir de demain

Aussi, et lors de la même réunion, le Comité scientifique et technique a statué sur l’utilisation du médicament Molnupiravir, un antiviral développé par le laboratoire américain Merck pour le traitement de la Covid-19 chez l’adulte. Le Comité a finalement donné son aval pour cette pilule rouge. Le Dr. Said Moutawakil, membre dudit Comité, a confirmé que la Direction des médicaments et de la pharmacie (DMP) a donné l’autorisation de mise sur le marché (AMM) de cet antiviral. Ce traitement oral devrait être introduit très prochainement dans le protocole thérapeutique. Il permettrait de réduire le nombre de cas graves pouvant aboutir à une hospitalisation mais sous certaines conditions comme le signale le Dr Moutawakil. «Il ne sera pas administré à tout le monde. Une fiche sera établie par le ministère de la santé détaillant précisément les personnes qui sont autorisées à prendre cet antiviral et les personnes pour lesquelles ce médicament est contre-indiqué», affirme-t-il.