Maroc. Le Danemark ambitionne de renforcer la coopération migratoire

Le ministre des Affaires étrangères, Jeppe Kofod, sera en visite au Maroc lors des prochains jours dans le but de renforcer la coopération dans plusieurs secteurs, rapporte cphpost.dk.

Le ministre a souligné que l’un des principaux points qui seront abordés sera la migration, d’autant plus que de nombreux migrants traversent l’Afrique du Nord pour se rendre en Europe.« Le gouvernement s’efforce de créer un système d’asile plus juste et plus humain. Le système actuel est un échec », a noté à cet égard Jeppe Kofod.« La pression migratoire sur l’Europe génère d’énormes défis sur les pays de départ et de transit. Une coopération internationale plus forte est donc nécessaire pour s’attaquer aux raisons de la migration irrégulière », a ajouté le ministre danois.

A noter que la visite s’inscrit dans le cadre du partenariat bilatéral du Danemark avec les pays d’Afrique du Nord, qui repose sur une coopération dans les domaines de la création d’emplois, du commerce, de la migration et de la transition verte. Selon Jeppe Kofod, le Danemark espère renforcer les domaines susmentionnés via le programme de partenariat dano-arabe (DAPP).

Avec un budget de 1 milliard de couronnes danoises (1.42 milliard de DH), la DAPP vise à améliorer les conditions dans ces pays partenaires. Parmi les projets du DAPP au Maroc, il y a le soutien lié au Covid-19 qui se concentre sur la création de services de santé de base pour les femmes et les filles vulnérables.