Maroc. Le FMI table sur une croissance de 1,1% en 2022

Dans son rapport semestriel sur les « Perspectives de l’économie mondiale », publié le 19 avril, le FMI prévoit un taux de croissance de 1,1% en 2022 pour l’économie marocaine, et anticipe une croissance de 4,6% pour le Maroc en 2023. La même source table, par ailleurs, sur une baisse du chômage de 11,9% en 2021 à 11,7% cette année avant un nouveau recul à 11,1% en 2023. De même, l’inflation devrait atteindre 4,4% cette année avant de retomber à 2,3% en 2023. Le FMI ajoute aussi que le solde du compte courant s’établissait à -2,9% en 2021, contre -6,0% en 2022 et -4,0 % en 2023.

Lire aussi | Caisse de compensation. Les charges devraient augmenter de plus de 15 MMDH

Notons qu’au niveau mondial, la croissance devrait se situer à 3,6%, en baisse de -0,8% par rapport aux prévisions de janvier à cause notamment du fort impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. « A la manière d’ondes sismiques qui se propagent à partir de l’épicentre d’un tremblement de terre, les répercussions économiques de la guerre se font sentir bien au-delà de la région, essentiellement par l’intermédiaire des marchés des produits de base, des échanges commerciaux et des liens financiers », indique le rapport du FMI.

Lire aussi | ZLECAF, lutte contre la corruption, déchets dangereux…, le Maroc ratifie plusieurs traités