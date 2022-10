Maroc. Le FMI table sur une croissance économique de 3,1% en 2023

Le Maroc devrait enregistrer une croissance de 0,8% cette année et 3,1% en 2023, selon les projections du Fonds Monétaire International (FMI) publiées le 11 octobre dans sa dernière mise à jour des perspectives de l’économie mondiale.

Selon le FMI, l’inflation devrait grimper à 6,2% en 2022 pour ensuite chuter à 4,1% l’année prochaine. Le FMI prévoit aussi que le solde du compte courant du royaume va s’établir à -4,3% en 2022 puis à -4,1% l’année suivante. Au niveau mondial, les estimations du FMI montrent que l’économie mondiale devrait croître de 3,2% en 2022 avant de ralentir à 2,7% l’année prochaine. L’institution assure que plus d’un tiers des économies mondiales devrait subir une contraction l’an prochain, au moment où les trois plus grandes puissances économiques mondiales (les Etats-Unis, l’Union européenne et la Chine) devraient continuer de ralentir.

