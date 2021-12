Maroc. Le français SEB crée une coentreprise

Concrètement SEB Maroc importera et distribuera de façon exclusive les produits du groupe SEB dans le Royaume (petit électroménager et articles culinaires) et commercialisera les autocuiseurs de marque Express dans la distribution moderne.

Fondé en 1971 et détenue par Mohammed Berrada et Precima, la société Preciber intervient principalement dans trois domaines d’activité, à savoir la fabrication et la distribution d’articles de cuisson tels que des autocuiseurs sous la marque Express, mais aussi la fabrication et distribution d’articles de gaz, et la commercialisation de chauffe-eaux et de chaudières.

Le groupe SEB qui tisse sa toile sur le Continent. Faut-il se souvenir qu’il détient une co-entreprise en Egypte depuis 2018.