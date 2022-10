Le ministère ne se chargera plus des équivalences des diplômes obtenus à l’étranger

Bonne nouvelle pour les personnes ayant obtenu leurs diplômes à l’étranger et souhaitant les faire reconnaître auprès des autorités marocaines compétentes. Le ministre de l’Enseignement supérieur veut simplifier la procédure d’obtention des équivalences des diplômes étrangers et accélérer par ricochet le traitement des demandes des étudiants.

L’évaluation des demandes d’équivalence des diplômes obtenus à l’étranger ne sera plus du ressort du ministère de l’Enseignement supérieur. Elle relèvera de l’Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ).

Lire aussi | Visas Schengen. Un réseau de falsification de documents officiels démantelé au Maroc

Désormais, l’évaluation des demandes d’équivalence des diplômes obtenus à l’étranger relèvera de l’ANEAQ et non plus du Département de l’Enseignement supérieur. Principale nouveauté pour rendre le processus d’octroi des équivalences de diplômes étrangers plus fluide : seul le dernier diplôme obtenu ferait l’objet de procédure. Ainsi, sans attendre la publication d’un décret, le candidat recevrait une attestation ou lettre d’équivalence, avec laquelle il pourrait candidater pour des concours de la fonction publique ou des formations dans le public.

Lire aussi | Institut Choiseul. Qui sont ces 12 dirigeants marocains dans le top 100 meilleurs Africa 2022

Nombreux sont les étudiants marocains qui poursuivent chaque année leurs études supérieures à l’étranger. Les dites études sont sanctionnées par des diplômes étrangers qui nécessitent souvent une équivalence. L’équivalence des diplômes au Maroc est indispensable lorsque le demandeur de l’équivalence souhaite exercer l’un des métiers réglementés par la loi marocaine : pharmacien, médecin, médecin dentiste, architecte, avocat… Mis à part cela, l’équivalence des diplômes au Maroc est également exigée lorsque le demandeur de l’équivalence souhaite intégrer la fonction publique via concours, quel que soit son domaine d’activité. A noter que l’équivalence ne peut être obtenue que si le diplôme a été délivré par un établissement reconnu par le gouvernement marocain.