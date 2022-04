Maroc. Le Renault Koleos phase 2 désormais disponible

Lire aussi | Dacia Duster Extreme. Une série limitée disponible au Maroc

Pas de grosses surprises dans l’habitacle, si ce n’est que ce dernier s’aligne sur les standards du segment haut de gamme et peut compter sur la présence de matériaux de bonne facture, comme en attestent la sellerie cuir «Riviera Camel», ou les inserts en bois brun sur les contre-portes et sur la planche de bord. Visible sur la console centrale et sur les panneaux de portes, l’ambiance lumineuse est personnalisable selon l’humeur du conducteur et l’espace à bord est plutôt généreux pour les passagers comme pour leurs bagages.

Ajoutez-y un toit ouvrant panoramique qui renforce le sentiment d’espace à bord. Les équipements de confort dernier cri ne manquent pas à l’instar de la grande tablette tactile de 8,7 pouces, sans oublier les technologies pilotées via le système multimédia R-LINK 2. Quant aux amateurs de décibels, ils peuvent compter sur un système audio «Bose Surround System» avec 12 haut-parleurs, en plus de «l’Active Noise Control».

Pour une conduite empreinte de sérénité, plusieurs équipements de sécurité viennent agrémenter ce Renault Koleos phase 2, disponible en une seule finition (Intens) particulièrement bien fournie. Outre la transmission intégrale et sa technologie ALL Mode 4×4-i, on recense entre autres, le contrôle de vitesse en descente, idéal pour crapahuter sur terrain difficile. De quoi permettre au conducteur de se concentrer uniquement sur sa trajectoire, de bénéficier aussi d’une adhérence parfaite en toute circonstance et ainsi de dompter le relief du terrain. Toujours au chapitre des équipements de sécurité, le Koleos phase 2 dispose d’un détecteur d’angle mort couplé au système de parking mains libres (Easy Park Assist).

On retrouve sous le capot un 2,0 litres diesel délivrant 185 chevaux, associée à une boîte de vitesses automatique CVT X-Tronic. Un attelage mécanique qui distille des passages de rapports fluides tout en réduisant le volume sonore lié aux montées en régimes, précise le constructeur. Sans compter que la consommation mixte de l’engin avoisine 6,2 l/100 km, ce qui reste raisonnable dans le segment. Il faut souligner également que le «Stop & Start» participe justement à cette réduction de la consommation de carburant. Quoi qu’il en soit, la grille tarifaire de l’engin dans cette finition «Intens» se négocie à partir de 480 000 DH TTC.