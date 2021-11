Maroc. Le site web de la CGEM objet d’une cyberattaque algérienne

Le site web officiel de la CGEM ( Confédération Générale des Entreprises du Maroc) est hors service, officiellement piraté par une entité se présentant avec un drapeau Algérien et une invitation à suivre les malfaiteurs sur les réseaux sociaux.

L’Algérie mène une guerre électronique tout azimut contre le Maroc et ses institutions via les réseaux sociaux. Mais pas que ; cette fois, ce lundi 22 novembre, une cyberattaque frontale a ciblé le site web de la CGEM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Ledit site a fait l’objet de ce qu’on appelle dans le jargon des internautes un « défacement » dans lequel le hacker exploite une faille de sécurité d’un site web pour modifier la page d’accueil.

La cyberattaque par l’Algérie des sites des institutions marocaines était prévisible car les responsables algériens, depuis quelques semaines, n’ont pas cessé d’incriminer le Maroc chaque fois que l’un de leur site est l’objet d’une cyberattaque.

Selon l’organisation Middle East Monitor, Ammar Belhimer, le ministre algérien de la Communication et porte-parole du gouvernement a indiqué, lors d’un entretien avec un quotidien algérien, que « Plus de 100 sites électroniques et médias marocains mènent une guerre électronique contre l’Algérie. Soutenues par la France et Israël, les autorités marocaines mobilisent et utilisent des influenceurs contre l’Algérie ».

Le ministre avait aussi souligné que l’Algérie travaille « dur » pour contrecarrer cette attaque, notamment… en sécurisant le cyberespace pour renforcer la souveraineté de l’État dans le domaine de la numérisation ». Et apparemment, parmi les moyens mis en œuvre par le régime pour contrecarrer les supposés adversaires, il y a le recours à ce genre d’attaques dont le site de la CGEM a été la victime.