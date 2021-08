Maroc. Le taux de chômage a progressé au 2ème trimestre de 2021 selon le HCP

Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans une note d’information relative à la situation du marché de travail au T2-2021, le taux de chômage s’est accru de 0,5 point entre les seconds trimestres de 2020 et de 2021, passant de 12,3% à 12,8% au niveau national.

Dans le détail, ce taux a enregistré une forte hausse en milieu urbain, passant de 15,6 à 18,2%, alors qu’il affiche une baisse en milieu rural de 7,2% à 4,8%, toujours selon le HCP.

Par ailleurs, il a enregistré une hausse pondérée chez les hommes, de 11,3% à 11,9%, et de 15,6% à 15,9% chez les femmes. Aussi, il a connu une baisse de 2,6 points chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 33,4% à 30,8%.

Lire aussi | Élections professionnelles. Le rendez-vous du 6 août

Dans sa globalité, l’économie marocaine a créé 405 000 postes d’emploi au niveau national entre le deuxième trimestre de 2020 et la même période de 2021, contre une perte de 589 000 postes une année auparavant, selon le HCP.



Une évolution qui recouvre une création de 414 000 postes en milieu rural et une perte de 9 000 postes en milieu urbain, précise le HCP. Dans le détail et par catégorie, l’emploi rémunéré a enregistré une création de 215 000 postes au niveau national, résultant d’une création de 218 000 en milieu rural et d’une perte de 3 000 postes en milieu urbain, ajoute la même source.

(Avec MAP)