Maroc. Le temps ce mercredi 25 octobre

– Temps assez froid sur les montagnes, l’Oriental et les versants Sud-Est.

– Nuages bas denses sur la région de Tanger et le Loukkos avec bruine locale.

– Formations brumeuses locales le matin sur l’Oriental.

– Quelques chasse-sables sur le Sud des provinces Sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 02/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, de 19/24°C sur le Sud des provinces Sahariennes, de 13/20°C sur le Nord des provinces Sud, la région de Tanger et près des côtes et de 08/14°C sur le reste du territoire.

– Températures maximales en hausse généralisée.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.