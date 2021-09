Maroc. L’enseignement se fera en présentiel

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé ce jeudi 30 septembre 2021 que l’année scolaire débutera de manière effective le vendredi 1 octobre.

Cette annonce concerne tous les établissements scolaires et universitaires, les centres de formation professionnelle du public et du privé, ainsi que les missions étrangères. L’enseignement se fera en présentiel pour toutes les filières et tous les niveaux, avec la possibilité de bénéficier de l’enseignement à distance pour les élèves dont les familles optent pour ce mode.

Cette décision intervient suite au bon déroulement de la campagne nationale de vaccination de façon générale et de la campagne de vaccination des 12-17 ans, en plus des jeunes âgés de 18 ans et plus en particulier, ainsi que l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays durant les dernières semaines, explique le département dirigé par Saaïd Amzazi.

Le ministère ajoute que pour assurer une rentrée dans les meilleures conditions pour tous les élèves et le corps professoral et administratif, le protocole sanitaire adopté au sein des établissements a été mis à jour, en coordination avec le ministère de la Santé. Il peut être consulté sur le site du ministère. La tutelle insiste sur le respect des mesures de précaution, surtout le port du masque, éviter de serrer la main, veiller sur l’hygiène physique et l’aération des salles.

Le ministère appelle les élèves et leurs familles à poursuivre leur adhésion à la campagne de vaccination qui se poursuivra après la rentrée au sein de tous les centres de vaccination, ainsi que les unités médicales mobiles dédiées que ce soit pour recevoir la première ou la deuxième dose.