Les abeilles désertent le rucher le plus ancien au monde à Inzerki

La ruche collective la plus grande et la plus ancienne du monde, située à Inzerki au Maroc, voit ses populations d’abeilles décliner en raison de la pire sécheresse qu’ait connue le pays depuis 40 ans.

Les apiculteurs d’Inzerki, une province du sud du Maroc, signalent un déclin sans précédent de la population d’abeilles. Un agriculteur a déclaré aux médias qu’il avait perdu 40 des 90 unités apicoles en l’espace de deux mois. Les spécialistes classent le site comme « la plus ancienne et la plus grande ferme collective traditionnelle du monde pour l’apiculture » et sa création remonte à avant 1850.