Maroc. Les greniers de Souss-Massa pourraient être les premières banques au monde

L’agence de presse britannique Reuters s’est intéressée aux greniers de la région Souss-Massa.

Ces anciens greniers berbères étaient utilisés par les communautés amazighes dans la région de Souss-Massa pour stocker en toute sécurité des documents de valeur, des céréales, des huiles et des bijoux. Ils sont considérés comme l’un des plus anciens systèmes bancaires.

« Ces greniers collectifs peuvent être le premier signe de l’émergence des banques, car quand on dit banque, c’est un lieu sûr pour protéger les biens. Celles-ci sont aussi vieilles que ces montagnes, il est même difficile de déterminer la date de leur établissement. Ce que l’on sait, c’est que ces greniers ont développé des planches (tablettes). Celles-ci sont d’ailleurs la loi dictant comment gérer ces institutions et la plus ancienne tablette connue des chercheurs est la tablette Agadir Oujarif, qui a été écrite en 1492.

On sait que l’écriture ne commence que lorsque les gens commencent à développer l’histoire de leurs zones, ce qui signifie que cela remonte aux débuts de l’établissement humain », souligne le professeur-chercheur Khalid Alaroud.